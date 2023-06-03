Орещук рассказал, что Бувачу не хочется работать с российскими тренерами

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал, почему руководство бело-голубых не рассматривает приглашение российского специалиста на пост главного тренера команды.

«Приглашение иностранного тренера в «Динамо» — это прерогатива Бувача. Он принимает такое решение. Шварц и Йоканович его кандидатуры. Как он будет с русскими работать? Ему не хочется работать с российскими специалистами. Бувачу нужно разговаривать с тренерами на одном языке, чтобы была одна ментальность. Поэтому и рассматривают балканских тренеров», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Славиша Йоканович покинул пост главного тренера «Динамо» после поражения от «Ахмата» в 27-м туре РПЛ. Бело-голубые в 29 матчах набрали 45 очков и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.