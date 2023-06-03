Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:40

Орещук рассказал, что Бувачу не хочется работать с российскими тренерами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал, почему руководство бело-голубых не рассматривает приглашение российского специалиста на пост главного тренера команды.

«Приглашение иностранного тренера в «Динамо» — это прерогатива Бувача. Он принимает такое решение. Шварц и Йоканович его кандидатуры. Как он будет с русскими работать? Ему не хочется работать с российскими специалистами. Бувачу нужно разговаривать с тренерами на одном языке, чтобы была одна ментальность. Поэтому и рассматривают балканских тренеров», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Славиша Йоканович покинул пост главного тренера «Динамо» после поражения от «Ахмата» в 27-м туре РПЛ. Бело-голубые в 29 матчах набрали 45 очков и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-buvachu-ne-hochetsya-rabotat-s-rossijskimi-trenerami-poe-tomu-dinamo-rassmatrivaet-balkantsev/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дело Ничушкина становится все более запутанным. Что будет с российским нападающим?
Трассу в Барселоне переделали ради зрелищности. Вернет ли она интригу в чемпионат?
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Конате рассказал о будущем футболиста

ЦСКА — «Ростов»: Чалов и Уткин выйдут на поле с первых минут, Карраскаль и Полоз в запасе