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Сегодня, 21:51

Орещук убежден, что «Динамо» ничего не потеряет после ухода Соловьева

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на новость об уходе Юрия Соловьева с поста председателя совета директоров московского клуба.

«Юрий Соловьев радел за клуб, за результаты команды. Обидно и грустно, что он оставил свой пост. Мне было приятно с ним работать. Дмитрий Александрович — правая рука Соловьева, поэтому ничего сверхъестественного в замене не вижу. «Динамо» ничего не потеряет после ухода Соловьева. Понятно, что ключевые моменты все равно будут согласовывать. Раньше Юрий Алексеевич мог все на себя взять. Сейчас будут больше времени согласовывать. «Динамо» не потеряет движения вперед с приходом Гафина на пост председателя совета директоров», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

Соловьев возглавлял совет директоров «Динамо» с июля 2019 года. На этой должности его заменит Дмитрий Гафин.

«Динамо» в текущем сезоне РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 18 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-dinamo-nichego-ne-poteryaet-posle-uhoda-solov-eva/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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