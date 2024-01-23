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Сегодня, 22:56

Источник: «Твенте» разрешено вести переговоры со «Спартаком» по трансферу форварда Угальде

Виктория Кравченко
Угальде.
Фото Global Look Press
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«Твенте» разрешено вести переговоры с московским «Спартаком» по трансферу нападающего Манфреда Угальде, сообщает Twenteinsite.

Ранее стало известно, что красно-белые готовы купить 21-летнего костариканца, потенциальная сумма трансфера может дойти до 14 миллионов евро.

Как сообщает издание, нидерландским клубам из-за ситуации на Украине не разрешено заключать сделки с командами из России, которые на 50 процентов или более принадлежат государству. «Спартак» принадлежит частной компании «Лукойл», поэтому у «Твенте» не должно возникнуть проблем с продажей Угальде москвичам. «Спартак» принадлежит частной компании «Лукойл», поэтому у «Твенте» проблем не должно возникнуть.

Контракт Угальде с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 5 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.

ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
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