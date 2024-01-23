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Сегодня, 21:44

Нобоа исключен из заявки «Сочи» в РПЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Кристиан Нобоа.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Сочи» исключил из заявки на сезон полузащитника Кристиана Нобоа, сообщает сайт РПЛ.

Ранее сообщалось, что Нобоа в это трансферное окно может вернуться в эквадорский «Эмелек», воспитанником которого является.

Эквадорский хавбек играет в России с 2007 года. Кроме «Сочи», он выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит».

В этом сезоне 38-летний Нобоа сыграл в 14 матчах за сочинцев во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» после 18 туров занимает последнее, 16-е место, с 11 очками.

Источник: РПЛ
Кристиан Нобоа
Футбол
ФК Сочи
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