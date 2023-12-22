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Сегодня, 15:22

Орещук: «Бителло — отличный футболист. После сборов мы увидим лучшую версию этого игрока»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил выступление полузащитника бело-голубых Бителло за московский клуб.

«Бителло — шикарная покупка, отличный футболист. Он наладил игровую дисциплину в команде. Бителло — противоположность Карраскалю, он затмил провал колумбийца. Сейчас Бителло пройдет сборы с командой и мы увидим лучшую версию этого футболиста», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Бителло перешел в «Динамо» в сентябре 2023 года из «Гремио» за 10 миллионов евро. С бело-голубыми 23-летний игрок подписал контракт до конца июня 2028 года. За московский клуб хавбек провел 15 матчей, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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