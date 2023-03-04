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Сегодня, 13:08

Орлов назвал Промеса ведущим игроком «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о ситуации вокруг нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес в очень хорошей форме. Он себя хорошо подготовил и во втором матче с «Локомотивом» держал темп все девяносто минут. Он смог подготовиться индивидуально. Матч с «Локомотивом» — лучшая игра Промеса за последний год. Обидно, если он прервет свои выступления за «Спартак» по тем обстоятельствам, которые складываются. Он ведущий игрок команды», — приводит слова Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний Квинси Промес провел за «Спартак» 25 матчей, забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-04-orlov-promes-vedushchiy-igrok-spartaka-obidno-yesli-prervet-vystupleniya-po-skladyvayushchimsya-obstoyatelstvam
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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