Сегодня, 12:55
Стали известны составы «Спартака» и «Урала» на матч 18-го тура чемпионата России.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Чернов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Николсон.
Запасные: Максименко, Волков, Рыбус, Классен, Маслов, Тавареш, Зорин, Мартинес, Бальде, Зиньковский, Мелешин, Соболев.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Сингатулин, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелкович.
Запасные: Баклов, Мамин, Кулаков, Бегич, Мосин, Мишкич, Железнов, Юшин, Татаринов.
Матч пройдет в Москве и начнется в 14:00 мск.