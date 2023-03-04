0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:55

«Спартак» — «Урал»: Промес и Бикфалви в стартовом составе, Соболев в запасе

Сергей Разин
корреспондент
Игроки «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Стали известны составы «Спартака» и «Урала» на матч 18-го тура чемпионата России.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Чернов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Николсон.

Запасные: Максименко, Волков, Рыбус, Классен, Маслов, Тавареш, Зорин, Мартинес, Бальде, Зиньковский, Мелешин, Соболев.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Сингатулин, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелкович.

Запасные: Баклов, Мамин, Кулаков, Бегич, Мосин, Мишкич, Железнов, Юшин, Татаринов.

Матч пройдет в Москве и начнется в 14:00 мск.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Урал

ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Команда Овечкина больше не думает о плей-офф? «Вашингтон» обновил состав и с трудом обыграл аутсайдера
Капризова не остановить! Он в одиночку тащит «Миннесоту» в плей-офф
В Петербурге прохожие нашли на улице тело девушки со связанными руками
Юрист рассказал о поводах для лишения собственника жилья
Опасные пауки: кто такие «ЧВК Рёдан» и чем они известны
В Турцию — ни ногой: переговоры Блинкена в Анкаре закончились ничем
Популярное видео
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
«Спартак» — «Урал» — 0:1. Дуарте сфолил, Влут забил пенальти. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Зенит» — «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«Спартак» — «Урал»: Чернов был заменен на 15-й минуте из-за травмы
«Ахмат» — «Оренбург»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
Канчельскис заявил, что для «Спартака» сейчас каждая игра в РПЛ как кубковая
«Спартак» — «Урал»: арбитр Мешков вошел в историю. Но до рекорда Безбородова еще далеко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Бикела: «У Жаниу есть качества, чтобы играть в российском топ-клубе»

Орлов назвал Промеса ведущим игроком «Спартака»