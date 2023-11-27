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Сегодня, 11:15

Орлов — об интересе «МЮ» к Алипу: «Агентские игры. У него нет первого паса»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Нуралы Алип (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру защитника «Зенита» Нуралы Алипа и высказался о слухах об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».

— Алип прибавляет, но не стоит его перехваливать. Он сейчас, конечно, играет надежнее. Однако все-таки защитник высокого уровня должен уметь начинать атаки первым пасом. Этим приемом Алип не обладает. И если в нашем чемпионате без первого паса можно обойтись, то на европейском уровне это сразу же бросится в глаза.

Интерес к нему со стороны «Манчестер Юнайтед»? Нет, я в это не верю. Скорее какие-то агентские игры. Ну какой «МЮ»? Алипу еще нужно удержаться в основном составе «Зенита». Есть же Эракович, Родригао. В центре обороны при необходимости может сыграть и Караваев. Так что не все так однозначно.

Изидор забил второй гол за сине-бело-голубых, хотя в первом тайме у него далеко не все получалось. Пока еще не до конца интегрирован в игру команды, но данные то у него приличные. Скоростной, техничен, эффективен в игре на втором этаже. Моменты у него есть, открывается он неплохо. Надо еще немного подождать. Главное — Изидор нацелен на то, чтобы больше играть. Признался в интервью, что не поедет в отпуск, а будет поддерживать форму здесь. Профессиональный подход.

Вильсон Изидор. «У «Зенита» уже забивают Мостовой и Изидор, «Краснодару» некем усилить игру». Орлов — о золотой гонке, московских клубах и словах Галактионова

Футбол
ФК Зенит
ФК Манчестер Юнайтед
Нуралы Алип
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