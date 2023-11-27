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Сегодня, 11:37

Виталий Кафанов заявил, что Песьякову нужна передышка

Виктория Кравченко
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что голкиперу команды Сергею Песьякову нужна передышка.

В матче 16-го тура РПЛ с «Пари НН» впервые за долгое время в стартовом составе «Ростова» играл не Песьяков, а Никита Медведев.

— Сергею нужна передышка, за последние четыре сезона он играет без замен, много вызывался в сборную. Ему просто нужна передышка.

— В кубковом матче против ЦСКА будет играть Медведев?

— Пока не знаем.

— Как оцените игру Никиты?

— Не могу сказать, что игра была простая. Она была напряженная, но до голевых моментов не дошло. А в тех ситуациях, где ему приходилось вступать в игру, он делал все правильно.

В нынешнем сезоне Медведев сыграл 1 матч в РПЛ и провел 4 встречи в Кубке России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-kafanov-sergeyu-pes-yakovu-nuzhna-peredy-shka/
Никита Медведев
Сергей Песьяков
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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