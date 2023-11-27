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Сегодня, 11:00

Орлов считает, что у Семака в «Зените» нет неприкасаемых игроков

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выразил мнение, что у главного тренера «Зенита» Сергея Семака нет неприкасаемых в команде, а также оценил конкуренцию в составе петербургского клуба.

— «Зенит», который вышел на первое место, сейчас выглядит предпочтительнее «Краснодара». Виден запас прочности. Ведь кто забил в игре с «Сочи»? Мостовой и Изидор, которые частенько выходят только со скамейки. А ведь есть еще Кассьерра, есть Сергеев. С возвращением в строй Родригао у питерцев наладилась игра в обороне. Бразилец снимает весь верх, хорош на втором этаже. Он сейчас набрал форму. Понятно, что «Сочи», наверное, не тот соперник, по которому стоит делать глобальные выводы. Тем не менее, и в таких встречах очень важно не допускать осечек.

Пока не восстановился Караваев, на подходе Марио Фернандес. Против «Сочи» справа играл левша Круговой. И в целом он понравился. Своей заряженностью, активностью. Показал, что готов составлять конкуренцию.

Пенальти Клаудиньо? Да, пижонское исполнение, ну что тут еще добавить? Семак же справедливо заметил, что в другой раз бить 11-метровый будет уже следующий в очереди. В этом и заключается сила Сергея Богданыча. У него нет неприкасаемых. Все подчинено интересам команды. Помните, был период, когда Клаудиньо оставался в запасе? Все по спортивному принципу. Какого-то фетишизма в «Зените» нет. И игроки понимают, что у всех есть шанс себя проявить. Честная конкуренция.

Вильсон Изидор. «У «Зенита» уже забивают Мостовой и Изидор, «Краснодару» некем усилить игру». Орлов — о золотой гонке, московских клубах и словах Галактионова

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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