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Сегодня, 19:43

Орлов: «Российский футбол деградирует, поэтому Дзюба может еще лет пять поиграть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре Артема Дзюбы за «Локомотив».

«Дзюба — находка для «Локомотива». Но не все дело в Дзюбе. Прежде всего — в тренере. Плюс у Артема хорошие партнеры — они играют в скоростной футбол, а он им подыгрывает. Есть голевые моменты. Это не тот Артем, который был рядом с Халком, но он приносит пользу. Российский футбол, к сожалению, деградирует, поэтому Дзюба может еще лет пять поиграть», — цитирует Орлова Sport24.

34-летний форвард в феврале подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. С того момента он провел 6 матчей в РПЛ, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-23-orlov-rossiyskiy-futbol-degradiruyet-poetomu-dzyuba-mozhet-yeshche-let-pyat-poigrat
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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