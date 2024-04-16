Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:33

Орлов считает, что выход Дзюбы на замену помешал «Локомотиву» удержать победу над ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча между «Локомотивом» и ЦСКА (3:3) в 24-м туре РПЛ.

«Локомотив» Галактионова ведет 3:1, и вдруг тренер выпускает Тикнизяна и Дзюбу — двух атакующих игроков, которые вообще не умеют обороняться. Ну и получили в результате 3:3. Они за мяч не цеплялись, и все. Зачем он эту замену сделал?» — цитирует Орлова «РБ Спорт».

После 23 матчей ЦСКА (37 очков) занимает четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (37) уступает армейцам по дополнительным показателям и идет пятым в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
4
0
Читайте также
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии
Анастасия Крылова сыграла в популярном сериале «Трудные подростки»
В Швейцарии выступили против участия страны в группе по поиску активов РФ
Магнитогорск - в финале Кубка Гагарина! Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»  
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Корниленко — о травме Гарре: «Уверены, что до конца сезона он еще сыграет»

Заика считает, что может конкурировать на уровне сборной России