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Сегодня, 20:26

Орлов заявил, что Талалаев еще не раскрылся как тренер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил перспективы тренера Андрея Талалаева, который 11 апреля возглавил «Химки».

«Если Талалаев согласился возглавить «Химки», значит, ему что-то гарантировали. Но я не знаю, как можно что-то гарантировать в этом клубе, если бюджета все время не достает. Я хорошо отношусь к Андрею, он настоящий футбольный специалист. Но эти его дергания из клуба в клуб... Могу сказать, что 50 лет — это не возраст для тренера. И даже 70 лет не возраст. Талалаев творческий человек. Он еще не раскрылся как тренер. Время у него еще есть. Человек должен совершенствоваться и делать выводы. Талалаеву еще жить и жить и развиваться. Все в его руках и голове», — приводит слова Орлова Sport24.

Талалаев 11 апреля стал главным тренером «Химок». Эта команда стала для 50-летнего специалиста уже третьей по ходу текущего сезона. Ранее специалист тренировал «Ахмат» и «Торпедо».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-21-orlov-talalayev-tvorcheskiy-chelovek-on-yeshche-ne-raskrylsya-kak-trener-no-vremya-yest
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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