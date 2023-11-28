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Сегодня, 00:55

Осинькин: «Мне комфортно в «Крыльях Советов», я готов работать здесь очень долго»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о предложениях со стороны других клубов.

«Первая реакция, когда мне поступают такие вопросы, — это где-то спрятаться и размыто ответить, чтобы не было конкретики. Нет дыма без огня, но есть и отношения с клубом. Здесь на меня надеятся, делают все для того, чтобы команда развивалась. Я живой человек, я всегда сомневаюсь, но я хочу, чтобы и возможности для работы были максимальные. Я не могу просто так уйти, есть контракт. Я часть команды, многие футболисты сильно связаны со мной, это тоже ответственность. Мне действительно комфортно в Самаре, я готов работать здесь очень долго», — сказал Осинькин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Крылья Советов» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 матчах.

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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