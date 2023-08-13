Осинькин оценил начало сезона для «Крыльев Советов»: «Все очень тонко»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» оценил результаты самарской команды на старте сезона-2023/24.

«Все очень тонко. Мы не можем гарантировать, что сделав то или иное упражнение, сразу изменим свою игру. В прошлом году мы не играли плохо, но прошла большая ротация. Сейчас есть определенная стабильность. Немножко подлечились, хотя явно не до конца. Все вместе это дает стабильный результат. Мы только ищем свою игру, ни о чем устоявшемся мы говорить не можем», — сказал Осинькин «СЭ».

После ничьей с «Локомотивом» в 4-м туре чемпионата России (1:1) «Крылья Советов» с 8 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре самарская команда сыграет против «Рубина».