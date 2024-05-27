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Сегодня, 01:10

Хави: «Я хотел остаться в «Барселоне», но мне сказали, что я не могу»

Сергей Разин
корреспондент
Хави.
Фото Reuters
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о своем уходе из клуба.

«Чувствую ли я облегчение? Нет, потому что я хотел остаться, но мне сказали, что я не могу. Кажется, с самого первого дня все мои слова вызвали землетрясение. Я действительно не знаю, почему», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Хави. Скандальное увольнение Хави из «Барселоны». Он продлил контракт всего месяц назад

24 мая «Барселона» объявила, что 44-летний Хави покинет свой пост. Ожидается, что его место займет немецкий специалист Ханс Флик.

Каталонцы заняли второе место в чемпионате Испании, набрав 85 очков. Отставание от «Реала» составило 10 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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