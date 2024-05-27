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Сегодня, 16:32

Сборная России поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ, несмотря на отстранение

Сборная России по хоккею.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сборная России поднялась с третьего на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), несмотря на отстранение от турниров под эгидой организации.

Это произошло благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира-2024 от национальной команды Швеции (1:2) и защищенному рейтингу россиян.

Первую строчку рейтинга занимает сборная Канады. Финляндия опустилась со второй на третью позицию. Сборная Чехии, ставшая победителем ЧМ-2024, поднялась с восьмого на четвертое место.

В феврале ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
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