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Сегодня, 12:00

Калешин покинул пост главного тренера «Алании»

Виктория Кравченко
Евгений Калешин.
Фото ФК «Алания»
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Главный тренер «Алании» Евгений Калешин покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба. Он возглавлял команду с декабря 2023 года.

23 мая глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц заявил, что Калешин оштрафован на 150 тысяч рублей и получил дисквалификацию на 1 месяц.

Калешин, во время работы главным тренером «Алании», получил красную карточку в первом тайме матча 33-го тура первой лиги против «СКА-Хабаровск» (0:1).

В конце ноября Калешин был отправлен в отставку с должности главного тренера «Акрона» из-за «разногласий в пути развития» с руководством.

Ранее Калешин работал тренером в «Краснодаре 2», «Кубани», «Урожае», «Балтике», «Твери».

ФК Алания (Владикавказ)
Евгений Калешин
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