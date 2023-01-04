Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:50

Осинькин считает, что российский футбол может развиваться даже в условиях изоляции

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал об ожиданиях от 2023 года. Он отметил, что, несмотря на сложности, российские клубы станут только сильнее.

«Всему российскому футболу в это сложное время надо сделать все, чтобы продолжать развиваться, становиться сильнее. У нас такая страна, что чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

Из-за отстранения сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

В сезоне-2021/22 «Крылья» заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. После 17 туров нынешнего сезона самарский клуб располагается на 11-й строчке.

Сезон-2022/23 чемпионата России возобновится в начале марта 2023 года.

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
3
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Малкин чуть не спас «Питтсбург». Ему не хватило всего одной секунды
Футболистов сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами
Источник сообщил об убийстве пьяными наемниками троих военных ВСУ
Убитая в Москве девушка оказалась радиоведущей из Вологды
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Немецкий тренер Крамер вступился за спортсменов из России
Шурочкина: «Спортсмен не может жить без соревнований, ему нужны эти эмоции»
Американский лыжник Огден: «Надеюсь, россияне скоро вернутся. Они мне очень нравятся»
Джокович надеется, что российские и белорусские спортсмены смогут играть везде
Свищев: «Мы вернемся в международный спорт и сделаем это гораздо раньше, чем думают наши недруги»
Гашек объяснил решение написать письмо в НХЛ, ATP и WTA с просьбой отстранить россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Газзаев признался, что не знал об Ивиче до его назначения на пост главного тренера «Краснодара»

Агент Бальде рассказал о надежде игрока внести свой вклад в борьбе за чемпионство «Спартака» в РПЛ