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Сегодня, 18:25

Отец Агаларова: «В первую очередь важно, чтобы Гамид долечил свои травмы»

Алина Савинова
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Руслан Агаларов, отец форварда «Ахмата» Гамида Агаларова, рассказал о состоянии игрока.

Футболист впервые после травмы вышел на поле в матче 9-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

«Гамид был в нормальном состоянии. Но я с ним еще не разговаривал. В первую очередь важно, чтобы он долечил все свои травмы. Он вышел на поле, это уже радует. У него были болячки, надо полностью восстановиться и набирать форму. Какие ожидания в этом сезоне? Чтобы мои дети и семья были здоровы, а что касается спортивной составляющей, то все зависит от Гамида», — цитирует Агаларова-старшего Metaratings.ru.

«Ахмат» на данный момент занимает 10-е место, имея в активе 11 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/otec-agalarova-v-pervuyu-ochered-vazhno-chtoby-gamid-dolechil-vse-svoi-travmy-287862/
Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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