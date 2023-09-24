Отец Агаларова: «В первую очередь важно, чтобы Гамид долечил свои травмы»

Руслан Агаларов, отец форварда «Ахмата» Гамида Агаларова, рассказал о состоянии игрока.

Футболист впервые после травмы вышел на поле в матче 9-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

«Гамид был в нормальном состоянии. Но я с ним еще не разговаривал. В первую очередь важно, чтобы он долечил все свои травмы. Он вышел на поле, это уже радует. У него были болячки, надо полностью восстановиться и набирать форму. Какие ожидания в этом сезоне? Чтобы мои дети и семья были здоровы, а что касается спортивной составляющей, то все зависит от Гамида», — цитирует Агаларова-старшего Metaratings.ru.

«Ахмат» на данный момент занимает 10-е место, имея в активе 11 очков.