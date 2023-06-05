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Овчинников отметил заслугу главного тренера «Рубина» Рахимова в возвращении команды в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Волгаря» Валерий Овчинников отметил заслугу главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова в возвращении команды в элиту российского футбола.

«Колоссальная заслуга Рахимова. Он амбициозный и требовательный тренер, всегда им был. Он посидел, отдохнул и отправился снова в бой. Был вызов вывести команду в РПЛ. Теперь задача — занять место как можно выше. Сложно давать прогнозы, посмотрим на игру «Рубина» после четвертого тура нового сезона. Мне столько игр достаточно посмотреть, чтобы понять, превратится ли «Рубин» в бриллиант», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

«Рубин» стал чемпионом Первой лиги в сезоне-2022/23. В 34-х играх клуб из Казани набрал 69 очков. «Рубин» является двукратным чемпионом России.

Источник: https://legalbet.ru/news/ovchinnikov-dostatochno-chetiryoh-igr-v-rpl-chtobi/
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Валерий Овчинников
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