Монсон заявил, что хотел бы видеть Месси в чемпионате России

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон заявил, что хотел бы видеть Лионеля Месси в чемпионате России.

«Конечно, я хотел бы видеть Лионеля Месси в чемпионате России. Думаю, это возможно — у России хорошие отношения с Аргентиной. Но переход Месси в российский клуб будет стоить очень дорого, потому что это один из величайших футболистов за всю историю игры», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» на правах свободного агента летом 2021 года. В составе парижан нападающий провел 74 матча, в которых отметился 32 забитыми мячами и 35 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Месси в 45 миллионов евро.