Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:51

Монсон заявил, что хотел бы видеть Месси в чемпионате России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон заявил, что хотел бы видеть Лионеля Месси в чемпионате России.

«Конечно, я хотел бы видеть Лионеля Месси в чемпионате России. Думаю, это возможно — у России хорошие отношения с Аргентиной. Но переход Месси в российский клуб будет стоить очень дорого, потому что это один из величайших футболистов за всю историю игры», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» на правах свободного агента летом 2021 года. В составе парижан нападающий провел 74 матча, в которых отметился 32 забитыми мячами и 35 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Месси в 45 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzheff-monson-hotel-by-videt-messi-v-chempionate-rossii-e-to-vozmozhno-u-nas-horoshie-otnosheniya-s-argentinoj/
Лионель Месси
Футбол
РПЛ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Джефф Монсон
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Хачанов — один за всех. Карен отомстил за друга и ворвался в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Массовые отравления алкоголем в регионах России. Главное
В Москве подросток получил 80% ожогов тела после игры с огнем
Самый высокий баскетболист России умер в возрасте 29 лет
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романцев: «Как может не нравиться работа Семака в «Зените»? Он стал чемпионом 5 раз подряд»

Овчинников отметил заслугу главного тренера «Рубина» Рахимова в возвращении команды в РПЛ