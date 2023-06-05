Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:59

Овчинников призвал нормально относиться к нецензурной лексике Дзюбы на шоу

Алина Савинова
Telegram Дзен

Тренер Валерий Овчинников рассказал, как относится к нецензурной лексике нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы на шоу, в которых футболист принимает участие.

«Я говорил и раньше, до второй части чемпионата, что он будет одним из лучших. Человек вышел и доказал, его уровня игры для российского футбола хватает по самое не могу. Каждый живет так, как он хочет. А Дзюба просто молодец, хороший он или плохой — не надо судить человека. Дзюба матерится на шоу? А что, материться нельзя? Почему нет. Это нормально. Русский человек без мата — не русский. Мат, конечно, должен быть по делу. Когда взрослые люди разговаривают, допускаются многие вещи, и это правильно. Я помню фразу из фильма: «У меня дивизия поднималась матом». Здесь то же самое», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Овчинникова.

4 июня Дзюба был признан самым медийным игроком чемпионата России. Награду на первой ежегодной премии РПЛ ему вручил бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий. 34-летний форвард вместе со Слуцким являются ведущими YouTube-шоу «Ну, так нельзя».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230605/dzyuba-1876233935.html
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Валерий Овчинников
13
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Хачанов — один за всех. Карен отомстил за друга и ворвался в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Задержанный по делу об отравлениях сидром дал показания
Силуанов заявил, что доллар бросил вызов России
Экс-разведчик США заявил о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Енисее» заявили о готовности манежа в Красноярске принять стыковой матч с «Факелом»

Быстров назвал «Спартак» сборищем дилетантов из-за критики судейства