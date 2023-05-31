Овчинников прокомментировал ситуацию с Промесом

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал ситуацию с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

«В Нидерландах открывается уголовное дело — так отправьте его туда. Как он сейчас себя ведет? Должен быть тише воды, ниже травы. Он только границу переступит, его возьмут за ягодицы и отправят в тюрьму. Руководство «Спартак» меня не удивляет. Руководить надо уметь, а у них в основном рукоблудие. Понятно, что им не выгодно терять Промеса, поэтому и молчат. Но надо было изучать, кого приглашаете. Сейчас его же даже никто не купит с таким узелком. Самому Промесу, думаю, по барабану. Как игрок он хороший, интеллект высокий. Но за пределами поля... То, что я вижу — это нечто. Пусть суд Нидерландов решает. Ударил брата ножом — это какую голову надо иметь? Если наркотики — то еще интереснее. Но вообще все складывается — дать ему гражданство, не выдавать Нидерландам и пусть играет дальше в «Спартаке» — видимо, такой план у клуба», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

30 мая стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков.

В текущем сезоне 31-летний голландец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 10 результативных передач. Он вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.