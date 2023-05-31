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Сегодня, 15:30

Победитель медиафутбольного турнира МКС проведет матч против «Динамо» на «ВТБ Арене»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин рассказал о сотрудничестве клуба с медиафутбольным турниром МКС (Московский кубок селебрити).

«Для «Динамо» это коммерческий проект, чтобы что-то заработать, я надеюсь, а также получить аудиторию. Год назад был матч «Динамо» против «Амкала». Сложная и захватывающая игра по сюжету, которая привлекла большое количество просмотров и охватов. Игра Овечкина, силовой прием против него тоже набрали много просмотров. Контракт с МКС подписан на два сезона. Надеюсь мы сделаем что-то очень крутое и следующий шаг для футбола в целом. Победитель МКС сыграет с основой «Динамо» на «ВТБ Арене», — заявил Манкин на презентации турнира МКС-2023.

Презентация медиафутбольного турнира МКС-2023 проходит в «Лев Яшин Bosco Bar» в ГУМе, в мероприятии участвуют представители «Динамо» и создатели МКС во главе с основателем «Амкала» Германом Попковым.

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