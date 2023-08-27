Овчинников: «Заменить Абаскаля в «Спартаке» могла бы только Зарема»

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о возможном уходе Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Заменить Абаскаля в качестве тренера «Спартака» могла бы только Зарема Салихова. Только Зарема может, только! Она же главный консультант по футболу. Журналисты всегда интересуются её мнением. Если бы она стала главным тренером «Спартака», то был бы женский «Спартак». По менталитету», — цитирует Овчинникова Legalbet.

После ничьей с «Ахматом» (0:0) в шестом туре «Спартак» с 10 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.