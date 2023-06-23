Овчинников: «На Западе скажут, что «Спартак» скрывает Промеса от правосудия»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о приговоре, который вынес суд Амстердама в отношении форварда «Спартака» Квинси Промеса.

— Я говорил, что «Спартак» — такой клуб, за которым интересно наблюдать. С ним не соскучишься, — цитирует «РБ Спорт» Овчинникова. — Сейчас у них там еще человек на посадке. Статья «Один и восемь» называется. То есть, и с уголовными делами у них тоже все хорошо, там полный фарш. Будут обжаловать, да. Ну, получит вместо одной статьи другую, делов-то. Промес — такой простой парень, что везде поучаствовал. И с братом двоюродным развлекался, и в истории с наркотой замешан. Еще и в футбол играет. Универсальный какой-то человек.

— То, что Промес играет за «Спартак», бьет по репутации клуба и РПЛ?

— Конечно, это плохо. На Западе скажут, что мы скрываем от правосудия игрока. Ему надо ехать в Нидерланды и садиться в тюрьму. А мы его тут прячем.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. 31-летний нидерландский футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.