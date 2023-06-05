Овчинников заявил, что тренером года РПЛ должен был стать Семак

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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников заявил, что лучшим тренером по итогам сезона РПЛ должен был стать главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
«Федотов второй год занимает второе место в чемпионате с разными командами. ЦСКА — это не проходной двор, он молодец, привел команду в такое состояние, что она взяла серебро, но первое место пока трудно взять. Пока бразильцы в «Зените», трудновато подойти. По идее, должен был быть Семак тренером года. Марцел Личка заморский, он среди иностранцев пускай становится тренером года, а россияне есть россияне, а то мы всех в одну кучу, а потом разобраться не можем. Мы привыкли постоянно на заморских ориентироваться», — приводит слова Овчинникова РИА «Новости Спорт».
Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года, под его руководством армейцы стали серебряными призерами чемпионата России-2022/23.
Помимо Федотова, на награду претендовали Сергей Семак («Зенит») и Валерий Карпин («Ростов»).