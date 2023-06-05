Овчинников заявил, что тренером года РПЛ должен был стать Семак

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников заявил, что лучшим тренером по итогам сезона РПЛ должен был стать главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Федотов второй год занимает второе место в чемпионате с разными командами. ЦСКА — это не проходной двор, он молодец, привел команду в такое состояние, что она взяла серебро, но первое место пока трудно взять. Пока бразильцы в «Зените», трудновато подойти. По идее, должен был быть Семак тренером года. Марцел Личка заморский, он среди иностранцев пускай становится тренером года, а россияне есть россияне, а то мы всех в одну кучу, а потом разобраться не можем. Мы привыкли постоянно на заморских ориентироваться», — приводит слова Овчинникова РИА «Новости Спорт».

Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года, под его руководством армейцы стали серебряными призерами чемпионата России-2022/23.

Помимо Федотова, на награду претендовали Сергей Семак («Зенит») и Валерий Карпин («Ростов»).