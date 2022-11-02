Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:30

Паоло Ваноли рассказал, почему решил уйти из «Спартака»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Новости

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» рассказал об обстоятельствах и причинах своего решения уйти из клуба после выигрыша Кубка России.

— После финала Кубка Наиль Умяров спросил, остаетесь ли вы. Вы не смогли дать точный ответ. В тот момент уже приняли решение уйти?

— Тогда даже не думал об уходе из клуба. Хотел подождать два-три дня, а потом поговорить с мистером Федуном. После этого разговора и было принято, я бы сказал, страдальческое решение. Но в этот исторический момент оно стало правильным выбором.

— Что вам сказал Федун?

— Он всегда был очень корректен по отношению ко мне. И говорил мне только правду. Все тогда проходили через сложный момент, и услышанное заставило меня задуматься. Я должен был поменять свое решение на 180 градусов. Семья для меня играет большую роль.

— На ваше решение повлиял результат финала? Слышал версию, что поражение могло бы побудить вас работать дальше, а победой вы выжали из «Спартака» максимум.

— Нет. Ни в один из моментов ни перед финалом, ни после него ни секунды не думал о том, что его результат как-то повлияет на мое решение. У меня было намерение оставаться в «Спартаке» долгий период. Никакие исходы отдельных матчей не имели к этому отношения.

Скажу вам больше: смотреть на то, как сейчас играет «Спартак», доставляет мне некоторые внутренние страдания. Ведь я не с ними. Но, с другой стороны, его успехи — это гордость и для меня. Они показывают именно то, что было у меня в голове, что я планировал. «Спартак» приближается к тому, чтобы бороться за чемпионский титул.

— Когда вы улетели из России в Италию, все уже решили? Или уже когда лично поговорили с семьей?

— Повторяю, это было выстраданное решение, не имевшее отношения к спортивным результатам. Эти полгода получились очень насыщенными. Горжусь тем, что сделал. Но жизнь иногда заставляет тебя выбирать другой путь.

— По рассказу Умярова, вы написали ему, что решение покинуть «Спартак» не было на сто процентов вашим. Говорят, ваша семья была напугана ситуацией...

— Для всех это был сложный момент, и он до сих пор таким остается. Такие события заставляют переосмыслить нашу жизнь. Хочу поблагодарить посла Италии в России Джорджо Стараче. Он обеспечивал мне поддержку, придавал уверенность в такой непростой момент.

— Федун в выступлении на победном кубковом теплоходе в Москве сказал, что итальянское посольство в России подталкивало вас уехать. Это так?

— Нет-нет. Журналисты неправильно поняли ситуацию. Посольство Италии в Москве помогало мне продолжать работу в России.

— Расскажите о ваших детях, которые, как и жена, не смогли доехать до Москвы.

— У меня две дочери и сын. Старшей дочке 23, она учится в университете в швейцарском Лугано. Сыну 22, он учится на психолога в Риме. Младшая — школьница, ей 12. Жалко, что они не смогли разделить со мной время в Москве. Это было бы важно для них. Но обстоятельства сложились иначе.

Паоло Ваноли. «Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
18
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не путайте грушу с яблоней». Самуэльссон объяснил, почему допинговые скандалы в России и на Западе — это разное
Игровая ночь в НХЛ: Капризов сделал дубль, а Кучеров спас странный матч «Тампы»
Россия возобновила участие в зерновой сделке
Следствие попросило суд отпустить из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Ракову
В Кремле отреагировали на строительство Польшей забора на границе с РФ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Бригада Москалева рассудит матч «Ростов» — «Динамо»

За ошибки в матче «Локомотив» — ЦСКА арбитра «наказали» новым назначением