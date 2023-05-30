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Дуарте объяснил, почему не догнал Батчи в игре с «Краснодаром»: «Ноги не двигались»

Дуарте объяснил, почему не догнал Батчи в игре с «Краснодаром»
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Алексис Дуарте.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте в интервью «СЭ» объяснил, почему не смог догнать футболиста «Краснодара» Жуана Баши в апрельском матче команд (4:3).

— Мне не хватило «физики». Пробежал метров 70 в атаку, а когда рванул назад за соперником, просто встал — ноги не двигались. Понял, что вообще ничего не могу поделать. Конечно, не снимаю с себя вины. Но человек — не машина. Момент случился ближе к концу, и физические возможности стали уже не те, — сказал Дуарте.

— Ты имеешь в виду физические кондиции в целом или же в конкретном эпизоде?

— Говорю про конкретный момент матча, когда не осталось сил бежать назад. В целом не могу сказать, что я медленный футболист. Скорость у меня вполне неплохая.

При счете 0:1 Дуарте на 58-й минуте матча подключился в атаку, однако Баши перехватил мяч и убежал в контратаку. Парагваец не сумел догнать соперника, а вернувшись на свою половину поля, попросту перестал бежать. Баши же сместился в центр штрафной и нанес точный удар в дальний угол, сделав счет 0:2.

Алексис Дуарте. Алексис Дуарте: «Не хочу никого травмировать. Но Малком поставил ногу раньше...»
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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