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Сегодня, 11:17

«Пари НН» может получить 1,1 миллиона евро за трансфер Севикяна

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Эдгар Севикян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», полузащитник Эдгар Севикян может покинуть «Пари НН» за 1,1 миллиона евро. Такая выкупная цена для европейских клубов прописана в его контракте с нижегородцами.

Ранее гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале сообщил, что футболист с высокой долей вероятности перейдет в европейский клуб, который намерен активировать опцию выкупа игрока.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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