«Пари НН» может получить 1,1 миллиона евро за трансфер Севикяна

Сегодня, 11:17
Как стало известно «СЭ», полузащитник Эдгар Севикян может покинуть «Пари НН» за 1,1 миллиона евро. Такая выкупная цена для европейских клубов прописана в его контракте с нижегородцами.
Ранее гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале сообщил, что футболист с высокой долей вероятности перейдет в европейский клуб, который намерен активировать опцию выкупа игрока.
В этом сезоне 22-летний футболист провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.