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Сегодня, 11:14

Генеральный директор «Спартака» Малышев поздравил Романцева с 70-летием

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поздравил бывшего тренера красно-белых Олега Романцева с прошедшим 70-летием.

«Хотел бы как сотрудник клуба поздравить вас от лица всех спартаковцев с юбилеем, пожелать побед во всех делах и начинаниях. Но хотел бы сказать как болельщик «Спартака»: для молодого поколения количество чемпионств, рекордов, которого вы добились — история. Для меня, который все видел своими глазами — эмоции, которые невозможно забыть. Игра «Спартака» под руководством Романцева — радостные моменты, которые дарили улыбку. Огромное спасибо!» — сказал Малышев.

Во время тренерской карьеры Романцев работал в «Спартаке», сборной России, «Динамо» и «Сатурне». С красно-белыми он выиграл 19 трофеев.

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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