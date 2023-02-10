Паршивлюк вспомнил, как «Спартак» играл против Месси: «Он ходит-ходит пешком, а потом включается и делает результат»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, что во время чемпионата мира в Катаре порадовался за Лионеля Месси, и вспомнил о матчах «Спартака» с «Барселоной» в Лиге чемпионов, в которых не смог принять участие из-за травмы.

— Вас в Катаре больше порадовал триумф Лео Месси или разочаровали неприятные вещи, о которых вы только что сказали?

— Конечно, порадовал Месси. После всего, что он сделал для футбола за всю свою карьеру, эта победа — как вишенка на торте. И еще он доказывает своим примером, что никогда не нужно смотреть на возраст. Если человек держит себя в форме, то он и в 35 лет может делать разницу, выигрывать чемпионаты мира и становиться лучшим игроком в каждом матче.

— Вы же пропустили из-за травмы оба матча «Спартака» с «Барселоной» и Месси в Лиге чемпионов-2012/13. Сильно жалеете?

— Конечно. Сломался за неделю до начала сезона, а Лига чемпионов стартовала в сентябре. Летал с командой на «Камп Ноу», потом был на трибуне в Лужниках — то есть оба раза посмотрел на Месси вживую, но ни разу не сыграл. Увидел, как он ходит-ходит пешком, а потом включается и делает результат. Кто-то бегает 90 минут, а Месси — стоит, а потом решает. Четыре мяча в тех двух матчах забил — по два в каждом!

— Больно было смотреть, понимая, что будь вы, капитан, здоровы — обязательно были бы на поле?

— Само собой. Особенно на «Камп Ноу» — когда еще там сыграешь? И матч был упорный, Месси переломил ход игры, когда мы вели — 2:1. В тот момент я вдохновлялся Дани Алвесом как игроком моей позиции и вообще «Барсой» Пепа Гвардиолы, которая останется в истории как одна из лучших команд своего времени. О Лиге чемпионов я мечтал со старта своей карьеры. И попробовав ее на вкус за два года до этого, хотел еще и еще. Но обстоятельства сложились не в мою пользу.

«Спартак» выступал в одной группе с «Барселоной» в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13. Красно-белые уступили в первом матче на «Камп Ноу» со счетом 2:3 и проиграли вторую встречу в Москве со счетом 0:3.