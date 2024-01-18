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РПЛ

Сегодня, 15:04

Агент Барбоза: «Зимой у «Спартака» будет 1-2 трансфера. Но они должны быть хирургическим точными»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Паулу Барбоза, известный футбольный агент, предположил, какие трансферы может совершить «Спартак» в зимнее трансферное окно.

«Большую роль играет тот факт, что главный тренер тоже думает над трансферами. Селекционеры и спортивный директор не всегда располагают большими полномочиями. Есть важный момент — если усиление будет, оно должно быть хирургически точным. Но главные трансферы должны быть летом, а не сейчас. Много вопросов о будущем главного тренера. И не все игроки доступны сейчас. Стратегически логичнее крупные трансферы должны быть летом. Мне кажется, что сейчас у «Спартака» будет 1-2 трансфера. Сейчас рынок ограничен, текущие сделки должны быть очень специфичны», — приводит слова Барбозы Betonmobile.

К зимнему перерыву в РПЛ «Спартак» подошел на пятом месте в турнирной таблице. Москвичи в 18 матчах набрали 30 очков.

Источник: Betonmobile
ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
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