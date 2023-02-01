Агент Паулу Барбоза: «Летом Абаскаль будет востребован в Европе»

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Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал новость о том, что «Севилья» проявляла интерес к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.
«Абаскаля хорошо знают в Европе, плюс он отлично отработал в Швейцарии. «Севилья» действительно проявляет к нему интерес, он один из кандидатов на пост тренера испанцев. Сейчас в «Спартаке» он хорошо работает, команда играет, показывает результат. Думаю, если этот сезон «Спартак» успешно завершит, то им будет очень тяжело удержать Абаскаля. Летом он будет востребован в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Ранее «СЭ» стало известно о том, что к Абаскалю проявляла интерес «Севилья».
33-летний специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. После 17 туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ (36 очков).
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