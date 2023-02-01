Масалитин объяснил, почему в Зимнем Кубке РПЛ нет фаворита

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о своих ожиданиях от Зимнего кубка РПЛ.
«Сейчас идет предсезонка. Команды находятся под нагрузкой. Кто-то нагрузку хорошо переваривает. Кто-то переносит ее плохо. Идет планомерная подготовка к сезону. Из-за этого фаворита в турнире нет», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».
В Зимнем кубке РПЛ примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир пройдет в рамках зимних сборов в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования