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Сегодня, 15:45

Бучневич: «Ставили бы моего земляка Сергеева чаще — забивал бы не меньше Кассьерры!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Иван Сергеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» рассказал об увлечении футболом и переживании за одного российского футболиста.

— У вас родители — спортсмены. Отец — футболист, играл во второй лиге чемпионата России, мама — мастер спорта по лыжам. Спортивные гены, считаете, многое вас как в игрока НХЛ заложили?

— Родители много чего в меня вложили помимо генов. Большое спасибо им! Когда я был маленький, мама в семь утра водила меня на тренировки. Вставала, будила, носила сумку с формой. Они всегда поддерживали во всем. Без них меня бы тут, в НХЛ, не было. Я занимался и хоккеем, и футболом. Отец предоставил мне выбор — что нравится больше. Я выбрал хоккей. И сейчас после каждой игры созваниваемся с ним, многое обсуждаем.

— За футболом следите, интересуетесь?

— Да. И сам играю. В межсезонье ездил в Европу, четыре футбольных матча зацепил в Испании, Италии и Турции. «Севилья» — «Ювентус», «Барселона» — «Реал Сосьедад», «Рома» с каким-то аутсайдером и «Фенербахче» с кем-то. В Севилье атмосфера на стадионе очень понравилась, болельщики здорово команду поддерживают.

Наш череповецкий парень играет и забивает в «Зените» — Ванька Сергеев. Молодец! Не трогали бы пацана, ставили чаще — забил бы не меньше этого Кассьерры! Сейчас такая ситуация, что Лиги чемпионов нет — зачем напривозили 550 иностранцев?

— С Сергеевым лично знакомы?

— Да. Скромный, тихий, хороший парень. О футболистах сложился стереотип — модные, на дорогих машинах. Он совсем другой, такой простой! Приятный в общении, работяга. С ним интересно общаться. В футбол с ним летом даже играли.

— В РПЛ за кого-то болеете?

— Да вот за Сергеева. Знаю, что они всегда играют по выходным, — захожу, чтобы узнать, забил ли он. Если да — обязательно смотрю гол, радуюсь. А за команды не болею.

Джоэл Хофер и&nbsp;Павел Бучневич. «По Нью-Йорку вообще не скучаю. Хотя русская баня там хороша!» Большое интервью Бучневича
Иван Сергеев
Павел Бучневич
ФК Зенит
ХК Сент-Луис Блюз
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