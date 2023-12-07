ЭСК и Мажич поддержали решение арбитра не удалять Пиняева за фол на Клаудиньо

Судейство
Сегодня, 15:52
Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин сообщил «СЭ», что ЭСК РФС поддержала решение арбитра Алексея Сухого не удалять нападающего Сергея Пиняева за фол на Клаудиньо в матче 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:1).
Пиняев грубо сфолил на хавбеке «Зенита» Клаудиньо, главный судья встречи Алексей Сухой показал ему желтую карточку.
«Я знаю, что ЭСК поддержала решение Сухого в эпизоде с неудалением Пиняева. Мне кажется, это необъяснимое и непонятное решение. Это однозначный эпизод, в нем может быть показана только красная карточка! И ее должен показывать главный судья, а его ассистенты должны были подсказывать. Но мы видим, что этих арбитров даже не наказали. Все они получили назначения на следующий тур. Вся бригада — Сухой, Фисенко и Гаврилин получили назначения на 18-й тур. Если эпизод с Клаудиньо и Пиняевым не удаление, то как объяснить молодым арбитрам, за что дается красная карточка? У меня нет ни одного объяснения этому! Нет ни возможности сыграть в мяч, ни борьбы за мяч. По информации в прессе, Клаудиньо не тренировался. У него травма. Думаю, что после этого решения каша в голове будет у всех. Это вопиющий случай!», — сказал Лапочкин «СЭ».
Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильного снегопада. После этой игры «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» располагается на шестой позиции (28).