Первак назвал Эшуорта странным человеком

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал об отношении к спортивному директору клуба Полу Эшуорту и селекции.

«Еще хотел сказать по селекционной работе. Слышал, что в «Спартаке» есть какой-то спортивный директор. Какой-то странный человек, который занимается спартаковской селекцией. Насколько я знаю российский рынок, в «Локомотиве» рядом с Пиняевым играет спартаковец Глушенков. Почему «Спартак» их не забрал? В «Спартаке» есть кто-то лучше на этих позициях? Я не вижу. Пиняев и Глушенков разукрасили игру «Локомотива». На рынке все же давно о них знают. «Спартак» взял Зиньковского. А почему этих двух не пригласили? Вот вам троица, которая закрывает края и середину. И в это время «Спартак» взял иностранцев в непростое время. Почему мы должны их покупать, когда у нас есть свои ребята? Договориться можно со всеми. Думаю, что людей, которые вели этих футболистов, «Спартак» всегда был приоритетным. Но по какой-то причине они оказались в «Локомотиве», — приводит слова Первака «РБ Спорт».

Пол Эшуорт был назначен на должность спортивного директора «Спартака» 26 сентября. Отметим, что в ноябре 2021 года англичанин участвовал в переговорах между «Спартаком» и City Football Group. Тогда сообщалось, что владельцы «Манчестер Сити» планируют приобрести 20% акций российского клуба.