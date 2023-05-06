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Сегодня, 12:59

Первак заявил, что в «Динамо» нет продуктивности всех служб в клубе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак заявил, что дела в московском «Динамо» обстоят хуже, чем в стане красно-белых.

«В «Динамо» нет продуктивности всех служб в клубе, там все даже хлеще, чем в «Спартаке». Совершенно непонятные люди занимаются трансферами. Спортивный директор вроде и есть, но больше слышно Гафина, который вообще банковский работник. Ну, футбол же любят все. Но это их проблемы. В прошлом году «Динамо» хвалили? На какое-то небольшое временное расстояние добиться успеха не сложно. Самое главное — это идти в долгую», — приводит слова Первака Legalbet.

В 25 турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/pervak-v-dinamo-vsyo-dazhe-hleshe-chem-v-spartake/
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