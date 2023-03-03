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Сегодня, 18:50

Первый тренер Миранчука заявил, что Антону по силам заиграть в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый тренер Антона Миранчука Александр Воронков оценил перспективы игрока в европейском футболе.

«Антон много сил отдал «Локомотиву», внес вклад в успехи клуба, как и его брат. Думаю, никаких проблем не возникнет с тем, чтобы полюбовно расстаться. Поддерживаю желание Антона попробовать свои силы в Европе. Ему подошел бы испанский чемпионат или итальянский, где играет Алексей. Конечно, очень бы хотелось увидеть снова в одной команде Лешу и Антона. Но, понятно, что вероятность крайне мала. А так, Антону по силам заиграть в Европе, его время пришло», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

Действующий контракт Миранчука с московским «Локомотивом» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего полузащитника в 5 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-miranchuka-antonu-po-silam-zaigrat-v-evrope-ego-vremya-prishlo/
Антон Миранчук
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