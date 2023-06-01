Первый тренер Смолова: «Федор еще покажет свое»

Александр Поспелов, первый тренер нападающего «Динамо» Федора Смолова, прокомментировал продление игроком контракта с клубом.

«Был уверен, что Федор продлит контракт. Да, некоторые говорят, что ему пора заканчивать, а я верю в него! Сезон был разным. Ничего не скажешь, это футбол. У него были травмы, пропуски, но по игре ничего не портил. Выходил, усилял, обострял, забивал. Он доказывает, что умеет играть на хорошем уровне. Смолов — один из лидеров команды, опытный игрок «Динамо». Он еще покажет свое!» — цитирует Sport24 Поспелова.

Соглашение 33-летнего форварда с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации еще на один сезон.

В сезоне-2022/23 Смолов провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.