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Сегодня, 06:26

Канчельскис: «Тюкавину надо стараться всеми силами отвоевать у Смолова место в составе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал продление контракта «Динамо» с нападающим Федором Смоловым.

— Смолов провел неплохой сезон, несмотря на смазанную концовку. Если видно, что нападающий готов играть, почему нет? — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Канчельскиса.

— Не думаете, что при таком раскладе у Тюкавина станет меньше игровой практики?

— Почему бы не создать конкуренцию? Все возможно, Тюкавину надо стараться всеми силами отвоевать у Смолова место. Константину есть к чему стремиться. В текущей ситуации без еврокубков и матчей сборных это можно сделать. Там же еще не появилась ясность с тренером? Вот, может прийти тренер со своим видением и будет ставить Тюкавина. Смолов — опытный игрок, может передавать навыки молодым игрокам.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005143156_kanchelskis_tyukavinu_est_k_chemu_stremitsya_on_mojet_otvoevat_mesto_u_smolova
Андрей Канчельскис
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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