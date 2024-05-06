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Сегодня, 08:56

Песьяков летом может перейти в «Крылья Советов»

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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в летнее трансферное окно может сменить клуб.

По информации «РБ Спорт», контракт голкипера с донским клубом истекает этим летом. Футболисту предложили продлить соглашение, и он подтвердил достижение договоренности с «Ростовом», но документы так и не подписал.

У Песьякова также есть предложение от «Крыльев Советов», поэтому велика вероятность, что летом он перейдет в самарский клуб.

В текущем чемпионате России по футболу 35-летний голкипер провел за «Ростов» 24 встречи, пропустив 34 мяча. Всего в составе команды Валерия Карпина Песьяков сыграл 181 матч.

Источник: Bookmaker-ratings.ru
Сергей Песьяков
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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