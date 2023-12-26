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Сегодня, 21:09

Петрушин поделился мнением об итогах первой части сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Алексей Петрушин поделился мнением об итогах первой части сезона.

«Порадовало то, что борьба за чемпионство достаточно острая. Нет явных лидеров. Да и аутсайдеров тоже. В этом плане чемпионат смотрится очень здорово. Сейчас лидируют три клуба: «Краснодар», «Зенит» и «Динамо». У москвичей многое будет зависеть от первого матча с «Зенитом» на выезде. Возможно, «Локомотив» еще сможет вклиниться в борьбу за первое место. Чем больше команд будет бороться, тем интереснее и непредсказуемее чемпионат», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит» на 2 очка. Третьим в турнирной таблице идет «Динамо» (32 очка).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005522878_petrushin_raduet_chto_v_etom_chempionate_net_yavnogo_lidera_i_borba_za_zoloto_idet_ostraya
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