Петрушин поделился мнением об итогах первой части сезона РПЛ

Сегодня, 21:09
Футбольный эксперт Алексей Петрушин поделился мнением об итогах первой части сезона.
«Порадовало то, что борьба за чемпионство достаточно острая. Нет явных лидеров. Да и аутсайдеров тоже. В этом плане чемпионат смотрится очень здорово. Сейчас лидируют три клуба: «Краснодар», «Зенит» и «Динамо». У москвичей многое будет зависеть от первого матча с «Зенитом» на выезде. Возможно, «Локомотив» еще сможет вклиниться в борьбу за первое место. Чем больше команд будет бороться, тем интереснее и непредсказуемее чемпионат», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
«Краснодар» (38 очков) ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит» на 2 очка. Третьим в турнирной таблице идет «Динамо» (32 очка).