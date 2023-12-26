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Сегодня, 21:00

Белоус считает, что «Локомотиву» будет тяжело попасть в тройку лучших

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил шансы железнодорожников попасть в тройку лучших в нынешнем сезоне.

«Локомотив» может претендовать на пятерку в нынешнем сезоне. Знаю, что клуб ставит более высокие задачи и все хотят быть в медалях. Это будет тяжело сделать. Железнодорожникам необходимо укрепить все позиции. Надо понимать, что «Локомотив» — молодая команда. Я симпатизирую «Локомотиву». В этом сезоне у железнодорожников вряд ли получится попасть в тройку. «Локомотив» прогрессирует, и футболисты стали лучше играть", — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

«Локомотив» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 31 очко в 18 турах. Лидером чемпионата России является «Краснодар» с 38 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-lokomotivu-budet-tyazhelo-popast-v-trojku/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Белоус
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