Петржела считает, что Дзюбе пора заканчивать с футболом: «Старый и медленный»

14 марта, 18:02
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в текущем сезоне.
«Сейчас Дзюба уже старый. Например, у него никогда не было скорости, а сейчас особенно. Сейчас Артем старый и медленный игрок. Он вполне может добиться успеха в тренерстве, но уже не как игрок», — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Константину Передерию.
В сезоне-2023/24 35-летний Дзюба принял участие в 22 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
На данный момент команда Михаила Галактионов занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.