Защитник «Ростова» Чернов: «Хотим быстрее обезопасить себя от стыков и прямого вылета из РПЛ»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов ответил на вопрос о целях команды на остаток сезона-2023/24 РПЛ.

«Цели «Ростова» на остаток сезона РПЛ? Мы хотим быстрее обезопасить себя от стыковых матчей и прямого вылета. Хотим набирать очки, выигрывать каждый следующий матч. Тяжело загадывать, на каком мы будем месте. Главное — выполнить поставленные задачи», — приводит «РБ Спорт» слова Чернова.

В матче 20-го тура РПЛ «Ростов» одержал победу над «Краснодаром» (2:1). На данный момент ростовчане с 27 очками располагаются на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.