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Сегодня, 19:18

Пименов считает, что результаты «Локомотива» сказываются на игре Пиняева

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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением об игре Сергея Пиняева в последних матчах московской команды.

«Не могу сказать, что Пиняев играет плохо. Думаю, Сергей в такой форме из-за результатов «Локомотива». Команда не побеждает, и это сказывается на яркой игре Пиняева», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

«Локомотив» после 13 туров чемпионата России-2023/24 занимает 8-е место, набрав 20 очков.

18-летний Пиняев забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 13 играх РПЛ в нынешнем сезоне.

Источник: РБ Спорт
Руслан Пименов
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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