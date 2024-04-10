Плетнев рассказал, чего ждет от матча «Зенита» с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Плетнев рассказал об ожиданиях от матча 24-го тура РПЛ «Краснодара» с петербургским клубом.

— Конечно же, лучше победить «Зениту». Сейчас команда на ходу. В их же интересах победить. Это будет стратегически правильнее. Но ничья будет неплохим промежуточным результатом.

— Если «Краснодар» проиграет, то чемпионская гонка будет закончена?

— Думаю, да. Для «Краснодара» уж точно она закончится тогда. Потерпеть поражение дома от лидера — сильный удар.

— Ваш прогноз на эту игру.

— Должен быть интересный и зрелищный матч. Итоговый счет — 2:1 в пользу «Зенита», — цитирует Плетнева «Спорт День за Днем».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

13 апреля «Краснодар» проведет домашнюю встречу с «Зенитом».