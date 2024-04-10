Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:55

Плетнев рассказал, чего ждет от матча «Зенита» с «Краснодаром»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Плетнев рассказал об ожиданиях от матча 24-го тура РПЛ «Краснодара» с петербургским клубом.

— Конечно же, лучше победить «Зениту». Сейчас команда на ходу. В их же интересах победить. Это будет стратегически правильнее. Но ничья будет неплохим промежуточным результатом.

— Если «Краснодар» проиграет, то чемпионская гонка будет закончена?

— Думаю, да. Для «Краснодара» уж точно она закончится тогда. Потерпеть поражение дома от лидера — сильный удар.

— Ваш прогноз на эту игру.

— Должен быть интересный и зрелищный матч. Итоговый счет — 2:1 в пользу «Зенита», — цитирует Плетнева «Спорт День за Днем».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

13 апреля «Краснодар» проведет домашнюю встречу с «Зенитом».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/pletnev-nazval-uslovie-okonchaniya-chempionskoy-gonki-zenita-i-krasnodara
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Абаскаль может покинуть пост главного тренера «Спартака» в ближайшее время
Мать живших в подвале Санкт-Петербурга детей экстренно вернулась в город
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Суд арестовал мужчину, убившего знакомого и залившего ему в рот монтажную пену
В ДНР сообщили о закрытии ВФУ выезда из Часова Яра для мирных граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Малкома оценил шансы возвращения игрока в Россию

Хомуха: «Сантос находится в «Зените» и обязан выполнять условия контракта»